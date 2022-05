Spojené štáty zvažujú vyslanie špeciálnych jednotiek na Ukrajinu s cieľom ochraňovať americké veľvyslanectvo v hlavnom meste Kyjev. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov to v pondelok uviedol denník The Guardian.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa nachádza v počiatočnej fáze diskusií o vyslaní takýchto jednotiek do ukrajinskej metropoly a návrhy doposiaľ neboli predstavené prezidentovi na rozhodnutie, uviedla spravodajská stanica CNN.

Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) ako prvý informoval, že armáda USA a diplomatickí predstavitelia zvažujú plány na vyslanie vojakov do Kyjeva, aby tam strážili opätovne otvorenú americkú ambasádu.

Veľvyslanectvo USA v Kyjeve a jeho obmedzený počet zamestnancov v súčasnosti chránia predstavitelia diplomatickej bezpečnosti amerického ministerstva zahraničných vecí, pripomína The Guardian.

Americkí vojaci spravidla strážia veľvyslanectvá, existuje však zhoda, že vzhľadom na neistú bezpečnostnú situáciu na Ukrajine by to nemuselo byť vhodné, uviedli predstavitelia pre CNN. USA sa nedomnievajú, že by Rusko otvorene zaútočilo na ich veľvyslanectvo, existujú však obavy, že by sa mohlo neúmyselne zamerať na objekt a situácia by mohla dramaticky eskalovať, dodali.