Spojené štáty chcú, aby sa na Ukrajine konali prezidentské i parlamentné voľby, a to možno už do konca roka v prípade, že sa Kyjev v nadchádzajúcich mesiacoch dohodne s Moskvou na prímerí. V rozhovore pre agentúru Reuters to povedal osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg, píše TASR.