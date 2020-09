Stovky ľudí protestovali v nedeľu v Madride proti čiastočným obmedzeniam pohybu zavedeným v niektorých oblastiach regiónu hlavného mesta Španielska, a to najmä v husto zaľudnených štvrtiach s nízkymi príjmami. Informovala o tom agentúra AFP.

Zavedenie lokálnych karantén (lockdownov) s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahlo približne 850.000 ľudí, ktorí od 21. septembra nesmú opustiť svoje blízke okolie s výnimkou cesty do práce či do školy alebo zo zdravotných dôvodov. Zatvorené sú tam parky, reštaurácie a ďalšie podniky musia zatvoriť o 22.00 h.

Opatrenia týkajúce sa obmedzenia pohybu obyvateľov začnú od pondelka platiť aj v iných oblastiach regiónu a zasiahnu ďalších 167.000 obyvateľov autonómneho spoločenstva Madrid. "Nie je to obmedzenie voľného pohybu osôb, je to segregácia!" skandoval dav pred parlamentom regionálnej vlády v madridskej štvrti Vallecas, ktorú takisto zasiahli opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti minulý týždeň.

WA 32 Madrid - Mníška s ochranným rúškom vychádza po schodoch z metra v Madride v piatok 18. septembra 2020. Zdroj: Manu Fernandez

Demonštranti žiadali odstúpenie šéfky regionálnej vlády Isabel Díazovej Ayusovej, ktorá si vyslúžila kritiku za tvrdenie, že za nárast počtu prípadov nákazy môže čiastočne "životný štýl" ľudí v týchto oblastiach.

"Neobmedzujú bohatých", znel jeden z nápisov na demonštrácii, na ktorú prišli skupiny mladých ľudí, dôchodcovia i mladí rodičia s deťmi, všíma si AFP. Regionálna vláda nevyhovela požiadavkám španielskej vlády na zavedenie obmedzení v celom hlavnom meste. Ide o názor, ktorí podľa AFP zdieľajú aj mnohí demonštranti.

"Infekcie pribúdajú všade, pravidlá by mali pre všetkých platiť rovnako," povedal pre AFP na proteste 27-ročný elektrikár Marcos Ruiz Guijarro. Madridský región sa stal v Španielsku znova ohniskom nákazy koronavírusom. V krajine zaznamenali už viac ako 700.000 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najvyšší počet infikovaných v západnej Európe. V dôsledku ochorenia COVID-19 doposiaľ zomrelo vyše 31.000 ľudí.