Počet obetí covidu v Európe môže do marca 2022 presiahnuť hranicu dvoch miliónov, ak nebudú čo najskôr prijaté dostatočné protipandemické opatrenia, upozornila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Európsky región WHO, do ktorého patrí až 53 štátov, už teraz eviduje viac než 1,5 milióna úmrtí na COVID-19. Táto pľúcna choroba, ktorú v danom regióne spôsobuje v drvivej väčšine prípadov variant delta koronavírusu SARS-CoV-2, je v súčasnosti hlavnou príčinou smrti v celej Európe a strednej Ázii, informoval inštitút pre zdravotnícke ukazovatele a analýzu, ktorý spolupracuje s WHO.

Európska pobočka tohto zdravotníckeho orgánu OSN navyše očakáva, že v 25 krajinách dôjde k veľkému až extrémnemu preťaženiu, čo sa týka kapacít nemocničných lôžok. Vysoké až extrémne zaťaženie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) navyše zažije až 49 z 53 štátov.

Kumulatívny počet úmrtí v európskom regióne WHO môže podľa súčasného tempa prekročiť do jari hranicu 2,2 milióna.

"Aby sme mohli s týmto vírusom žiť a pokračovať v našich životoch, musíme praktizovať prístup 'očkovanie plus". To znamená dať sa zaočkovať štandardnými dávkami (proticovidových) vakcín, dať si aj posilňovaciu dávku, ak je to možné, a zároveň dodržiavať preventívne opatrenia" - nosenie rúšok, umývanie rúk, vetranie a podobne," povedal regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.

WHO v správe ďalej predstavila tri hlavné dôvody pre súčasné mimoriadne rýchle šírenie koronavírusu. Prvou z nich je dominancia variantu delta, ktorý je v každej krajine európskeho regiónu WHO aktuálne zodpovedný za najmenej 99 percent prípadov covidu.

Ďalším faktorom je skutočnosť, že mnohé vlády svojim obyvateľom naznačili, že COVID-19 už nie je taká veľká hrozba a uvoľnili mnohé protiepidemické opatrenia vrátane povinnosti nosiť rúška či udržovať odstupy.

Tretí dôvod je stále nedostačujúca miera zaočkovanosti a klesajúca miera ochrany pred infekciou a miernym priebehom ochorenia u zaočkovaných osôb. V európskom regióne WHO je plne zaočkovaných 53,5 percenta obyvateľstva, pričom niektoré krajiny dosiahli viac než 80 percentnú zaočkovanosť, kým iné ani len 10 percentnú.

Podľa štúdie zverejnenej minulý týždeň nosenie rúšok znižuje výskyt COVID-19 o 53 percent. Ak by od dnes začalo nosiť rúška 95 percent obyvateľov regiónu, podľa WHO by sa dalo predísť viac než 160.000 úmrtiam.