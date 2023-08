Grant Cardone, celosvetovo uznávaný podnikateľ a investor, ktorý dokázal, že so 100 dolármi vo vrecku vie vybudovať akýkoľvek biznis v hodnote 5,5 milióna dolárov a to za expresných 90 dní, pricestuje do Bratislavy.

Tajomstvo úspechu odkryje už začiatkom septembra na 10.ročníku podujatia EMPIRE CON, jednej z najväčších nezávislých konferencií o podnikaní a business networkingu v Európe.

Grant Cardone je jeden z najlepších a najznámejších biznis coachov 21. storočia, autor 11 knižných publikácií, z ktorých každá bola zaradená na zoznam najpredávanejších kníh NewYork Times, vrátane knihy “The 10X Rule“. Je tiež zakladateľom konferencie The 10X Movement&The 10X Growth Conference, najväčšej svetovej konferencie o podnikaní a podnikateľoch, kde učí, ako zdesaťnásobiť svoj príjem!

Uznávaný "biznis guru"

Cardone vlastní a prevádzkuje sedem súkromných spoločností a investičnú firmu v oblasti nehnuteľností s názvom Cardone Capital. Úspešný podnikateľ, označený časopisom Forbes za marketingového poradcu číslo 1, je súčasťou druhej série reality show Discovery Channel, s názvom Undercover Billionaire.

Z predajcu áut sa vypracoval na realitného mága, ktorý má v portfóliu viac ako 4 miliardy v nehnuteľnostiach. „Podľa mňa neexistuje nikto lepší, kto by vedel na tému budovania tímu a firmy učiť lepšie ako on. Pre mňa a môj tím to boli mesiace vyjednávaní, ale najťažšie bolo naše rozhodnutie, keďže celková cena účasti takej obrovskej kapacity je na úrovni áčkových spevákov...,“ hovorí organizátor podujatia David Zbojek.

A pre koho je vlastne konferencia určená? „Je pre ľudí, ktorí sa rozhodnú znásobiť a zefektívniť svoj biznis a pochopili, že podnikanie nie je “One Man Show“. Konferencia je zameraná na budovanie tímu a získavanie kvalitných ľudí, ktorí dopomôžu vybudovať silnú a stabilnú firmu,“ vysvetľuje ďalej Zbojek. „Mne to trvalo pätnásť rokov, kým som dosiahol svoj prvý milión a bola to dlhá a náročná cesta. Ak by som mal za sebou tím, ktorý momentálne vediem a mal poznatky, ktoré mám teraz, prvý milión by som zarobil o desať rokov skôr,“ priznáva.