Inflácia je problémom pre celú Európu a nielen pre Slovensko. Napríklad v takom Holandsku dosiahla 17,1 %, čo je rekordne vysoká úroveň. Ešte šokujúcejšia je prevratná rýchlosť, akou smeruje nahor. Od augusta, kedy bola na úrovni 13,7%, vzrástla k dnešnému dňu o neuveriteľných 4,3%. Pýtali sme sa na tento nepriaznivý vývoj ekonóma, predovšetkým na to, s čím musíme rátať u nás na Slovensku.

Pre porovnanie s normálnymi hodnotami, žiadaná miera inflácie by mala stáť na úrovni 2 %.

Ako je na tom Európa s infláciou?

Výrazný rast cien energie, ktorý mal za následok obrovský nárast inflácie, začal už v roku 2021, konkrétne v októbri. Odvtedy išli ceny ešte niekoľkonásobne nahor.

„Eurostat očakáva, že priemerná inflácia dosiahne prvýkrát v histórii eurozóny dvojcifernú hodnotu, čiže 10 %. Keďže je to priemer, v EÚ vidíme krajiny s výrazne nižšou infláciou (Malta), ale aj vyššou (napríklad spomenuté Holandsko)," vyjadril sa k problematike finančný analytik OVB Allianz, Marián Búlik.

Tvrdí, že dôvodom extrémneho rastu inflácie v Holandsku sú jednoznačne ceny energií, keďže krajina momentálne zažíva ich 114 % nárast v porovnaní s minulým rokom.



V Belgicku je inflácia tiež na alarmujúcej úrovni 11,27 %, čo je najvyššia dosiahnutá úroveň od roku 1975.

Čo čaká Európu v najbližších mesiacoch?

„V mnohom bude záležať od EÚ, či sa podarí odsúhlasiť cenový strop na zemný plyn, ktorý je primárnou príčinou extrémnych cien energií v Európe. Ak by sa to nepodarilo, nebude prijaté opatrenie pravdepodobne celoeurópsky fungovať, čo by mohlo vyvolať sériu národných riešení a mať vážne následky," informoval Búlik.

Cena energií je spúšťačom nárastu inflácie, keďže kvôli nej rastú ceny tovarov a služieb. Zdroj: Shutterstock

Cena energií je spúšťačom inflácie: Hrozí recesia?

Cena energií je spúšťačom zvyšovania sa inflácie, pretože sa premieta aj do celkového nárastu cien všetkých tovarov a služieb. Slová ekonóma Matej Horňáka k energetickej kríze: „Súčasná energetická kríza, ktorej vyústením je zvýšená inflácia, môže európske a slovenské hospodárstvo priniesť do recesie, táto hrozba je v ekonomike viditeľná a citeľná."

