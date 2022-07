Chorvátsko očakáva prvé dodávky vakcíny proti tomuto zriedkavému nákazlivému ochoreniu v nasledujúcich týždňoch. Podľa Petrovičovej každý členský štát Európskej únie (EÚ) pripravuje vlastný plán na zvládnutie tejto choroby.

Európska komisia organizuje spoločnú dodávku vakcín. Každá členská krajina dostane podiel podľa počtu obyvateľov, spresnila Petrovičová. Chorvátsko môže očakávať 1400 dávok vakcín pre osoby, ktoré mali blízky kontakt s pacientmi chorými na opičie kiahne.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú opičie kiahne obvykle ochorením, ktoré prejde aj bez liečby a príznaky trvajú dva až štyri týždne. V poslednom čase je smrtnosť na toto ochorenie približne tri až šesť percent.

Opičie kiahne sa prenášajú blízkym kontaktom s infikovanou osobou alebo živočíchom či s predmetom kontaminovaným vírusom. Do 23. júla bolo WHO nahlásených 3040 prípadov opičích kiahní zo 47 krajín.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus globálne vypuknutie opičích kiahní označil za "stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu". To predstavuje najvyšší stupeň výstrahy, aký WHO môže vydať. Vírus sa môže rozšíriť do ďalších krajín, a preto je potrebná koordinovaná globálna odozva.

Podľa šéfa WHO sa prípady opičích kiahní zatiaľ sústreďujú predovšetkým medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s mužmi, najmä ak sexuálnych partnerov striedajú.

"To znamená, že tento výskyt ochorenia je možné zastaviť správnymi stratégiami v správnych skupinách ľudí," uvádza sa v tlačovom oznámení na webovej stránke WHO.

Je preto zásadné, aby všetky krajiny úzko spolupracovali s ohrozenými komunitami mužov, aby vypracovali a poskytli im užitočné informácie a služby, a ochránili zdravie, ľudské práva a dôstojnosť postihnutých komunít. Stigma a diskriminácia môžu byť rovnako nebezpečné ako akýkoľvek vírus, zdôraznila WHO.