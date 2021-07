Pre cestu do Chorvátska sa od štvrtka 1. júla menia podmienky.

Pre vstup do jadranskej krajiny je nutný doklad o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Českej televízii (ČT) to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí v Prahe.

Posledné dva týždne platilo, že ľudia pri vstupe do Chorvátska – obľúbenej dovolenkovej destinácie – nemuseli potvrdenia predkladať. Na hlavných hraničných priechodoch zo Slovinska do Chorvátska sa v súvislosti so zmenenými podmienkami už vytvorili trojhodinové kolóny, píše portál spravodajskej televízie ČT24.

Od 1.7. svi građani EU koji imaju COVID potvrdu moći će ući bez ikakvih ograničenja u RH. Oni koji nemaju potvrdu, moći će ući s negativnim PCR testom ne starijim od 72 sata ili brzim antigenskim testom ne starijim od 48 sati, s potvrdom o preboljenju ili potvrdom o cijepljenju. pic.twitter.com/JBe7AjBtJS — Davor Božinović (@DavorBozinovic) June 30, 2021