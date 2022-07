Veľký požiar vypukol v stredu vo vnútrozemí Šibeniku a popoludní sa požiar rozšíril na Zaton a Raslinu. S ohňom bojuje viac ako 300 hasičov a na mieste zasahuje aj 50 príslušníkov chorvátskej armády. Plamene nakoniec dostali pod kontrolu lietadlá, ktoré vodu naberali priamo na plážach medzi kúpajúcimi sa turistami. Podľa chorvátskeho portálu Jutarnji sú najhoršie zasiahnutými oblasťami Zaton a Raslin, kde museli obyvatelia opustiť svoje domy a niektorých evakuovali loďou. V zasiahnutých oblastiach zhorelo asi 20 domov a oheň zničil aj niekoľko áut. Prácu hasičom komplikoval aj silný vietor, oheň sa im však nakoniec podarilo dostať pod kontrolu. Požiare si podľa dostupných informácií nevyžiadali obete ani zranených.

Takto to vyzeralo v noci vo Vodiciach. Zdroj: Čitateľka Tina V.

A keďže je Chorvátsko obľúbenou destináciou Slovákov, dovolenku znepríjemnil oheň aj im. Dramatickú nočnú situáciu nám opísala aj čitateľka Tina, ktorá dovolenkuje s rodinou, vrátane dvoch malých detí, vo Vodiciach. "Sme vo Vodiciach, čo je približne 5 km od miesta požiaru. A bolo vidieť šľahať plamene. Situácia bola naozaj vážna. A naďalej aj je. Neustále lietajú lietadlá, ktoré požiar hasia," uviedla pre denník mladá Slovenka, ktorá priznala, že najhoršia bola noc zo stredy na štvrtok. "Aktuálne je už situácia pokojná, dym nevidieť a ľudia sa kúpu. Domáci z nášho ubytovania vravelli, že čo sa týka Vodíc, sú už v bezpečí. Ale noc bola hrozná. Mysleli sme, že budeme musieť odísť. Situácia sa upokojila až okolo tretej hodiny nadránom. Celé Vodice však pokryl padajúci popol." Podobne situáciu opísal aj čitateľ Daniel. "Stále je vidieť dym a z neba padal popol, avšak na pláži sa už opaľujú a kúpu ľudia," uviedol. Podľa jeho slov zasiahol požiar hlavne polia, les a lúky a menšie dediny, priamo do mesta sa plamene nerozšírili.



Situácia je pod kontrolou aj podľa Slovenky Miriam, ktorá na Facebooku spravuje populárnu skupinu Dovolenka v Chorvátsku, na sociálnych sieťach informovala, že nie je dôvod na paniku a nebezpečenstvo dovolenkárom nehrozí. Tiež sa prikláňa k teórii, že oheň zrejme vypukol v dôsledku podpaľačstva, pretože je veľmi sucho. Podobné názory sa objavovali aj v diskusiách pod príspevkami. Údajný dôvod podpaľačstva je však šokujúcejší, ako by sa čakalo. "Často požiare zakladajú vlastní domorodí obyvatelia pre získanie stavebného povolenia na stavbu hotelov a pod. Mám tam pár známych a sami vraveli, že začať stavať nejaký dom alebo hotel, alebo čokoľvek, je možné až potom, ako je tá oblasť doslova vypálená, že legislatívne je to beh na dlhú trať postaviť dom, hotel v nejakej časti. Ale po požiari je to len pár podpisov a hotel stojí do roka a do dňa," napísal na sociálnej sieti Juraj. Jeho slová potvrdili aj domáci Slovenky Tiny.

V chorvátskej Dalmácii v stredu vypukli tri veľké požiare – dva v oblasti Šibenika a jeden v oblasti Zadaru. Zdroj: Granični prijelaz Maljevac, imeteo/michal novotný, Radio Dalmacija, twitter/slaven vujic, Facebook/Dovolenka v Chorvátsku, TASR

"Niekto to vraj 100 % podpálil, aj keď požiare sú vraj bežné. Podľa hasičov a médií tu v Chorvátsku to bolo podpálene úmyselne. Tak sa vyjadrili aj domáci a dodali, že vraj keď prídeme o rok (chodíme sem každý rok), budú tam už postavené základy," uviedla Tina na našu otázku, či sa s podobným tvrdením o úmyselnom a zištnom podpálení stretla. Či sú dohady pravdivé sa však pravdepodobne ukáže až o rok.

Má požiar na svedomí pyroman?

Podľa Slovenky žijúcej v Chorvátsku už 15 rokov zrejme znova vyčíňal narušený pyroman.

S teóriou, že oheň niekto založil kvôli stavebnému povoleniu, však slovenská spisovateľka a blogerka Miriam Kelečić, ktorá trvalo žije na ostrove Vir a spolu s manželom v Chorvátsku podnikajú v oblasti cestovného ruchu, rezolútne nesúhlasí. Hoci si tiež myslí, že išlo o úmyselný čin podpaľačstva, vinu pripisuje skôr nejakému “extrémne narušenému” pyromanovi. “Už sme tu také niečo niekoľko rokov dozadu mali. Aj ho nakoniec chytili a išiel do basy. Oheň vtedy išiel jednou líniou, tak ako teraz. Pomohlo aj počasie – sucho, teplo a vietor,” povedala pre Plus JEDEN DEŇ Miriam, ktorá na Facebooku spravuje populárnu turistickú skupinu Dovolenka v Chorvátsku a prevádzkuje tiež blog zazivir.sk.

Požiar pri Šibeniku dostali pod kontrolu, škody sú značné

Aktuálna situácia je pokojnejšia než v stredu a v oblasti Šibenika sa požiar už nešíri nekontrolovane, uviedla civilná ochrana s tým, že plamene hasia hasiči zo siedmich okresov.

Požiar zachvátil trávnaté a lesné porasty, olivové háje a vinice na ploche približne 3 000 hektárov. V Zatone a Rasline zhorelo množstvo budov. V oblasti bolo uzavretých aj niekoľko ciest.



Hlavný veliteľ hasičov Slavko Tučakovič uviedol, že škody na domoch a olivových hájoch sú veľké, nikto sa však nezranil. "Včera (stredu) večer nebol vydaný príkaz na evakuáciu. Obyvatelia bránili svoje príbytky a ja im ďakujem," dodal.



Vedúci odboru civilnej ochrany v Šibeniku Danijel Mileta v stredu uviedol, že oblasť zasiahol najhorší požiar za najmenej desať rokov. Mnoho ľudí opustilo svoje domovy. Evakuovaní boli obyvatelia obcí Raslina a Zaton na člnoch cez morskú zátoku smerom na obec Bilice.