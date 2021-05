Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) schválila v piatok na núdzové použitie vakcínu proti koronavírusu od americkej firmy Moderna. Informovala o tom agentúra AP s tým, že schvaľovací proces trval mesiace, keďže WHO chýbali potrebné údaje od výrobcu.

Strategická poradná skupina odborníkov (SAGE) pôsobiaca pri WHO uviedla, že účinnosť vakcíny od Moderny je 94,1 percenta. WHO už predtým dala zelenú očkovacím látkam od firiem AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa očakáva, že WHO schváli i čínske vakcíny Sinopharm a Sinovac.

Generálny riaditeľ Moderny Stéphane Bancel v piatkovom vyhlásení uviedol, že spoločnosť "sa aktívne zúčastňuje na diskusiách s multilaterálnymi organizáciami, ako napríklad s (iniciatívou) COVAX, aby pomohla chrániť obyvateľov na celom svete". Cieľom tohto programu podporovaného OSN, je dodávať vakcíny chudobným a nízkopríjmovým krajinám.

Rozhodnutie WHO však podľa AP pravdepodobne nebude mať okamžitý dosah na dodávky očkovacích látok do rozvojových krajín. Moderna totiž uzavrela zmluvy na dodávky miliónov dávok vakcín s mnohými bohatými štátmi.

Spoločnostť vo štvrtok ohlásila, že v roku 2022 chce prostredníctvom nového financovania zameraného na zvýšenie dodávok do závodov v Európe a USA vyrobiť do troch miliárd dávok svojej vakcíny, pripomína agentúra AFP.

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil vakcínu od Moderny na núdzové použitie 18. decembra 2020 a Európska agentúra pre lieky (EMA) tak spravila 6. januára tohto roku.