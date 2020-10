"Na základe odporúčania ministra zdravotníctva Romana Prymulu pán prezident rozhodol, že sa ústavný akt presunie na budúci rok. Bude sa teda konať dňa 28. októbra v roku 2021," oznámil vo štvrtok Mynář.

Upozornil tiež na to, že od samého začiatku bol ceremoniál naplánovaný vo Vladislavskej sále, kam boli pozvaní iba vyznamenaní, prezident ČR Miloš Zeman a nevyhnutný personál. Všetci mali mať rúška a dodržiavať dvojmetrový odstup a mal by tiež byť vyžadovaný negatívny test na koronavírusové ochorenie COVID-19.

Zdroj: Úrad vlády SR

Sviatočný deň tak v tomto roku pripomenie iba výmena hradných stráží. "Tá prebehne na pravé poludnie, potom slávnostne zaznie česká hymna. Nádvorie bude nasvietené vo farbách trikolóry," priblížil Mynář.

Prymula v stredu uviedol, že organizovať ceremoniál, kde sa odovzdávajú štátne vyznamenania, je v takejto situácii nevhodné. Práve jeho rezort udeľuje výnimky z existujúcich opatrení, akú by slávnosť potrebovala. Minister kvôli tomu hovoril s prezidentom.

Zeman sa totiž opakovane vyjadril, že sa bude o odovzdávanie vyznamenaní usilovať. Ak by sa tradičný ceremoniál neuskutočnil, bola by to podľa neho urážka štátneho sviatku vzniku republiky i samotných vyznamenaných.

Zoznam laureátov zverejní Pražský hrad večer 28. októbra 2020 na svojich oficiálnych webových stránkach.

Prymula na sociálnej sieti Twitter ocenil Zemanovo rozhodnutie slovami: "Vážim si, že pán prezident dal na moje rady a odovzdávanie štátnych vyznamenaní zrušil."

Mynář vo štvrtok skritizoval pražského primátora Zdeňka Hřiba zo strany Piráti za jeho necitlivé vyjadrenie. "Slávnostný akt odovzdávania vyznamenaní označil za párty na Hrade pre papalášsku smotánku," vyhlásil. Primátor podľa Mynářa nazval vyznamenaných "hladnými prasatami" a vyzval ho preto, aby odstúpil, uvádza Český rozhlas.

"Je to najhoršia urážka všetkých vyznamenaných v takmer storočnej histórii udeľovania štátnych vyznamenaní. Keby pán primátor Hřib mal v sebe aspoň trocha slušnosti, tak sa všetkým ospravedlní a okamžite odstúpi," vyhlásil Mynář.

Zeman už skôr povedal, že tento rok ocení zhruba štyri desiatky osobností. Medzi vyznamenanými bude i Prymula, ktorého chce prezident oceniť za zvládnutie prvej vlny epidémie. Za boj proti koronavírusu chce oceniť aj zástupcov armády, hasičov či polície.

Najvyššie štátne vyznamenanie Rad bieleho leva udelí tiež vlani zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi. Posmrtné vyznamenanie udelí aj hercovi Karlovi Fialovi. Vyznamenanie avizoval aj pre Jaroslava Kuberu, ktorý na začiatku roka zomrel vo funkcii predsedu Senátu. Vdova Věra Kuberová však ocenenie odmietla prevziať.

Medzi vyznamenanými by mohol byť i Peter Weiss, ktorý nedávno po siedmich rokoch skončil vo funkcii slovenského veľvyslanca v Česku.