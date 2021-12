ŠKANDÁLY najmladšieho (a najfešnejšieho) rakúskeho kancelára: A to ešte ešte nevideli jeho...! ×

Najmladší, najúspešnejší a najfešnejší rakúsky kancelár v histórii. Dvakrát bol lídrom krajiny, v oboch prípadoch však len na dva roky. Tak by sa dal stručne charakterizovať dnes už bývalý politik Sebastian Kurz (35), ktorý sa na absolútny vrchol dostal vďaka strmému kariérnemu rastu, no na pomyselné politické dno dopadol vďaka škandálom o to rýchlejšie a tvrdšie.