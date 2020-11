Podľa AP Meadows cestoval s Trumpom v predvečer utorňajších prezidentských volieb a naposledy sa objavil na verejnosti v stredu, a to bez ochrannej masky. "Snažili sa, aby táto informácia zostala utajená,"povedala reportérka Bloombergu Jennifer Jacobsová. Korešpondentka denníku The New York Times uviedla, že sa v skutočnosti nakazilo sedem ôsob. Potvrdil to aj zástupca Bieleho domu.

V Spojených štátoch od začiatku pandémie potvrdili už viac ako 9,8 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 236.000 úmrtí. V celkovom počte potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sú Spojené štáty dlhodobo najviac postihnutou krajinou na svete.