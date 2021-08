"Naša krajina bola oslobodená a mudžahedíni v Afganistane zvíťazili," povedal katarskej stanici jeden z militantov priamo v budove dobytého paláca. Členovia Talibanu novinárom počas prehliadky paláca ukazovali svoje zbrane, píše agentúra AFP. "Zaistenie Kábulu je ohromnou zodpovednosťou. Je to iné mesto než aké sme tu zanechali pred 20 rokmi," uviedol jeden z členov Talibanu. Bezpečnostný predstaviteľ tohto hnutia poznamenal, že prevzatie paláca nesprevádzalo "nijaké krviprelievanie". Dodal, že "v krajine prebieha pokojné odovzdanie vládnych zariadení". Do Kábulu má prísť i šéf Talibanu po tom, čo sa zlepší bezpečnostná situácia.

Spolok Vlčí Máky sa snaží pomôcť všetkým tlmočníkom z Česka v krajine. O jedného už však prišli. "Stratili sme kontakt s jedným z tlmočníkov, podľa správy brata, ozbrojenci vtrhli do domu, zbili ho a odtiahli ho preč," napísali na sociálnej sieti Facebook. "Ďalší štyria tlmočníci, ktorí sa nezmestili na vládny zoznam, sa skrývajú s rodinami v dosahu letiska. Jedna z rodín je od včera v podzemí bez akýchkoľvek zásob vody a potravín," dodal spolok. Ako informuje český denník Blesk, ide o muža, ktorý pomáhal českým vojakoom s prekladom.

Hovorca Talibanu a vyjednávač Suhajl Šáhín pre agentúru AP uviedol, že hnutie vedie rozhovory zamerané na sformovanie "otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády" v Afganistane. Jeden z príslušníkov Talibanu predtým avizoval, že z prezidentského paláca chcú vyhlásiť Islamský emirát Afganistan, avšak zatiaľ sa tak nestalo.

Víťazstvo nad afganskou vládou vyhlásili v nedeľu z prezidentského paláca v Kábule desiatky bojovníkov islamistického hnutia Taliban. Zdroj: twitter

Prezident z krajiny utiekol

Prezidentský palác sa nachádza v prísne stráženej zóne v centre Kábulu, kde sídli i oficiálna rezidencia prezidenta či úrad poradcu národnej bezpečnosti. Len niekoľko hodín pred vstupom Talibancov do paláca prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Chcel tak podľa vlastných slov zabrániť krviprelievaniu. Al-Džazíra, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, najnovšie priniesla informáciu, že prezident sa spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.

Článok pokračuje na druhej strane >>>