Profesionálny boxer Alain B. (29) má podľa českej polície na svedomí surovú a neľútostnú vraždu, pri ktorej kladivom ubil náhodnú obeť pri odľahlých garážach v Černovičkách. Po nevinnej obeti ostala podľa českého blesku zlomená mamička, známa česká moderátorka, aj snúbenica, ktorá sa mala za 27-ročného muža v septembri vydať.

"Vyšinutý a zdrogovaný primitív mal pri odľahlých garážach v Černovičkách ubiť kladivom mladého muža († 27). Nevinný muž si práve upratoval auto pred víkendovým výjazdom. Vrah potom auto aj s mŕtvym telom zapálil," uvádza Blesk.cz. "Ten chlapec za nič nemohol. Pre každého by sa rozdal. Bol taký dobrý... A stretne takú mr * ku," uviedlo na sociálnej sieti dievča, ktoré sa poznalo s obeťou krvavého činu už od základnej školy.

Zdroj: facebook

Po krvavej masakre sa dal neľútostný vrah na útek. V posledných hodinách pred zadržaním porušil sfetovaný boxer zákon podľa informácií českého Blesku až päťkrát. "Ukradol osobné autá a motocykel. Vedľa majetkových sa však dopustil aj násilných skutkov," uviedol policajt Pavel Šváb. Podľa slov ľudí, ktorí boxera poznali osobne, sa muž pravdepodobne pomiatol vplyvom fetu, dopingu a možno aj rán do hlavy. Za brutálny čin mu hrozí doživotie. "Bol to dobrý chlapec, ale potom si našiel babu, čo išla v pervitíne. Ona išla na liečenie a on do toho spadol," povedal pre Blesk.cz známy boxera. "Pokiaľ však urobil to, čo sa hovorí, tak nech zhnije v base. Je to netvor," dodal.

Anketa Myslíte si, že by mal boxer dostať za brutálnu vraždu doživotie? Áno. 96% Nie. 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Otrasná tragédia zasiahla rodinu zavraždeného muža v plnej sile. Muž bol jediným synom moderátorky, ktorá len v zime pochovala svojho milovaného manžela, ktorý podľahol koronavírusu. Zdrvená je aj jeho snúbenica, ktorá sa už o pár týždňov mala stať jeho manželkou.