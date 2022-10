V Británii začal súdny proces so zamestnankyňou nemocnice v Chesteri, sestričkou Lucy Letbyovou (32), ktorú obvinili za vraždy siedmich novorodencov a pokus o zabitie ďalších desiatich.

V rokoch 2015 a 2016 v meste Chester na severozápade Anglicka sa záhadne zvýšila úmrtnosť novorodencov v jednej nemocnici. Išlo vyslovene o prípady, keď bábätká nevysvetliteľne upadali do bezvedomia a následne zomreli.

Obeťami boli deti, ktoré boli po narodení stabilizované a v dobrej kondícii, ale potom sa ich stav nečakane zhoršil.

„Je to nemocnica ako každá iná v Spojenom kráľovstve, lenže na rozdiel od iných nemocníc a v iných neonatologických oddeleniach v krajine bola na oddelení v chesterskej nemocnici trávička,“ uviedol na súde prokurátor Nick Johnson. Dodal, že sa zistilo, že prítomnosť sestričky Letbyovej bola spoločným menovateľom pri úmrtí novorodencov v nemocnici.

Johnson tvrdil, že k úmrtiam dochádzalo najčastejšie v noci, keď mala Letbyová službu: „Hoci bola ku koncu presunutá na denné zmeny, kolapsy a úmrtia detí sa začali diať počas denných zmien.“

Vyšetrovanie ukázalo, že obžalovaná deťom vpichovala vzduch do krvi a do brucha, niekedy dokonca mlieko či iné tekutiny. Dve deti boli otrávené inzulínom a niektoré sa snažila zabiť viackrát, ak sa jej to nepodarilo ihneď.

Prvou obeťou vraždiacej zamestnankyne bol jeden deň starý chlapec, ktorý pochádzal z dvojčiat. Sestrička chlapcovi počas nočnej služby vstrekla do žily materské mlieko, ktoré spôsobilo zvláštne sfarbenie na jeho pokožke.

Tieto nezvyčajné fľaky sa vyskytovali aj v ostatných prípadoch, keď Letbyová vstrekla dieťaťu do žily mlieko alebo vzduch. Napriek tomu nemocnici trvalo skoro rok, kým odhalila, čo sa skrýva za príznakmi.

Sestrička bola obžalovaná v roku 2020. Proces stále neskončil, takže sa doteraz čaká na verdikt súdu. Letbyová odmieta akékoľvek obvinenia.