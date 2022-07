Šéf WHO je stále ZNEPOKOJENÝ šírením opičích kiahní: ŠOKUJÚCE slová o vývoji situácie! ×

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) znovu zvolá svoj núdzový výbor pre šírenie opičích kiahní. V stredu to v Ženeve oznámil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.