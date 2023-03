Nezvyčajným prípadom krádeže bývalého vedúceho policajného oddelenia Nové Mesto v Prahe sa zaoberá Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, ktorá vyšetruje trestné činy policajtov. Informuje o tom portál Seznam Správy.

(Ilustračné foto) Zdroj: Facebook/Policie Praha

Policajt je kvôli podozreniam suspendovaný z funkcie

Podozrivý expolicajt Libor G. je momentálne kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu suspendovaný. Podľa českej polície sa mal dopustiť viacerých trestných činov krádeží v obchodnom dome Ikea. Odcudzené veci potom ponúkal na internetových bazároch.

Ilustračné foto Zdroj: MATEJ KALINA

Dôstojník najskôr nútený odchod z funkcie poprel „Nie, to je nejaký omyl. Normálne fungujem,“ vyhlásil podľa portálu Libor G. Redakcia Seznam Zprávy však situáciu v sídle oddelenia polície overila a vedenie pražskej polície potvrdilo, že podozrivý už nejaký čas neúraduje. „Služobný funkcionár s personálnou právomocou postavil policajta mimo službu,“ uviedla policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová.

Podozrivý expolicajt Libor G. je momentálne kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu suspendovaný. (Ilustračná foto) Zdroj: Facebook/Policie ČR

Policajt všetky podozrenia odmieta

„Ja som nič neurobil, nechajte ma na pokoji,“ reagoval policajt na otázky ohľadom krádeží v Ikea. Podozrivý momentálne poberá iba polovicu platu a to až do vyriešenia kauzy - do uznesenia právoplatného rozsudku.

Ilustračné foto Zdroj: Profimedia

Zatiaľ nie je známe, či je policajt jediný a hlavný podozrivý alebo mal byť pri krádeži súčasťou skupiny. Taktiež nie je jasné, či sa policajt iba podieľal na krádeži alebo mal byť páchateľ on.

Libor G. pracuje na polícii od roku 2005, kde začínal ako člen hliadok. Postupne sa vypracoval na vedúceho oddelenia a mal na starosti desiatky ľudí. Má hodnosť nadporučíka.