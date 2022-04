Generálny tajomník OSN António Guterres požiadal o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a tiež so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Oznámil to v stredu Guterresov hovorca Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra AFP, informuje TASR.

Šéf OSN požiadal o stretnutia formou listov, ktoré zaslal v utorok Zelenskému aj Putinovi. S ukrajinským prezidentom sa chce stretnúť v Kyjeve a s ruským v Moskve. Guterresova iniciatíva by mala naštartovať dialóg v záujme ukončenia vojny na Ukrajine. "V tomto čase veľkého ohrozenia a jeho následkov by sme radi diskutovali o urgentných krokoch, ktoré by mohli Ukrajine priniesť mier," povedal v tejto súvislosti hovorca Dujarric.

OSN podľa agentúry AFP doposiaľ zohráva v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine prevažne len marginálnu úlohu. K tomuto stavu čiastočne prispelo rozdelenie Bezpečnostnej rady OSN. Medzi jej stálymi členmi disponujúcimi právom veta je totiž okrem Ruska aj Čína, ktorá odmieta snahy o odsúdenie ruskej invázie.

Od začiatku ruskej agresie Guterres telefonoval so Zelenským len raz, a to 26. marca. Putin nie je so šéfom OSN v žiadnom kontakte, keďže Guterres uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu predstavuje porušenie Charty OSN, základného dokumentu svetovej organizácie, píše AFP.

