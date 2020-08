Až doteraz nikto nerozumel, prečo sa pohodový, usmievavý Stanislav obesil na strome neďaleko obce Slavkov, no policajné vyšetrovanie konečne vrhlo na prípad viac svetla a padlo dokonca prvé obvinenie.

K tragédii došlo ešte 11. augusta v okrese Opava. Muž, ktorý vraj nepôsobil ako niekto v depresii, zanechal na rozlúčku dva listy. Jeden adresoval najstaršiemu, 18-ročnému synovi, druhý všetkým ostatným.

Do Zámeny manželiek išiel kvôli novej skúsenosti

Stanislav a jeho manželka sa pred časom rozhodli, že vyskúšajú, aké to je – byť chvíľu po boku niekoho iného, informoval český portál expres.cz.

Policajt vychádzal so svojou novou „manželkou“ dobre, nehádali sa, po ľudskej stránke si rozumeli. Nič nenasvedčovalo tomu, že na ôsmy deň si 42-ročný muž siahne na život.

Prípadom sa okamžite začala zaoberať polícia a podľa jej najnovších zistení to vyzerá tak, že Stanislava mal vydierať kameraman externej firmy, ktoré pre televíziu Nova reláciu nakrúcala.

Stanislava pred nedávnom pochovali v Slavkove, kde s rodinou býval. Zdroj: Blesk

Stanislav chcel podľa Expresu z Výmeny manželiek odstúpiť kvôli rodinným záležitostiam – úmrtiu v rodine. Niekomu z externej firmy sa to však podľa svedka prípadu nepáčilo, a tak sa policajtovi začal vyhrážať pokutou a tým, že mu zabezpečí vyhadzov z polície.

Nikomu ale v súčasnosti nejde do hlavy, prečo by sa mal nechať skúsený, navyše vycvičený policajt zastrašiť akýmsi kameramanom, ktorý by len ťažko mohol zariadiť, aby Stanislava z práce prepustili. A prečo by vlastne malo kameramanovi záležať na tom, či niekto zo šou odíde alebo nie?

Polícia neznámu osobu obvinila z vydierania, čo Expresu potvrdili aj samotné vyšetrovacie orgány.

