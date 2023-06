Od uplynulej nedele celý svet s napätím sledoval záchrannú akciu na nájdenie stratenej miniponorky Titan spoločnosti OceanGate, ktorá sa v ranných hodinách spustila v Atlantiku k vraku Titanicu. Nádej na prežitie päťčlennej posádky bola od prvých chvíľ veľmi malá, no ľudia po celom svete verili v zázrak a ich záchranu. Najhorší možný scenár sa nakoniec potvrdil vo štvrtok večer. Implóziu plavidla krátko po jeho potopení neprežil ani jeden člen posádky. A ako sa ukázalo, vytúženého pohľadu na legendárny vrak sa ani nedočkali. Jedna z najhorších námorných tragédií si tak po 111 rokoch vyžiadala ďalšie obete.

V nedeľu skoro ráno sa pätica mužov – majiteľ spoločnosti OceanGate Stockton Rush († 61), francúzsky hlbokomorský prieskumník Paul-Henri Nargeolet († 77), britský podnikateľ Hamish Harding († 58), pakistansko-britský podnikateľ Shahzada Dawood († 48) a jeho syn Suleman († 19) – pripravovala na najväčšie dobrodružstvo ich života. Malou ponorkou Titan sa mali potopiť k najslávnejšiemu vraku zaoceánskeho parníka.

Krátko po ôsmej hodine ráno, hodinu a 45 minút po spustení ponorky do oceánu, s ňou materská loď stratila kontakt. Plavidlo sa v tom čase nachádzalo v hĺbke okolo 3 500 metrov, pričom samotný vrak sa nachádza v hĺbke 3 800 metrov. Napriek okolnostiam však členovia materskej lode kontaktovali pobrežnú stráž až vo večerných hodinách.

Kapitán americkej pobrežnej stráže (USCG) Jamie Frederick (vľavo) odpovedá na otázky novinárov. Zdroj: Steven Senne

V tom momente sa rozbehla najväčšia pátracia a záchranná akcia v histórii. Počítalo sa totiž aj s tým, že ponorka mohla uviaznuť v troskách. A keďže zásoby kyslíka mali posádke vydržať len do štvrtka do 13.08 h nášho času, každá minúta bola drahá. Do záchrannej akcie bolo nasadených desať lodí, lietadlá, ktoré monitorovali hladinu, aj špeciálne podmorské diaľkovo ovládané plavidlo, ktoré napokon vo štvrtok podvečer objavilo trosky ponorky na dne oceánu, približne 500 metrov od prednej časti Titanicu.

Extrémne rýchla smrť

Ako neskôr uviedla pobrežná stráž, posádka sa vytúženého pohľadu na vrak nedočkala. Približne v hĺbke 3 500 metrov plavidlo nevydržalo obrovský tlak a následkom implózie - prudkého vyrovnania tlaku smerom dovnútra - došlo k okamžitej deštrukcii. Odborníci túto teóriu predpokladajú na základe nájdených trosiek. Ponorka sa počas implózie stlačila do seba, pričom celé to trvalo iba zlomok sekundy.

KK17 - Na snímke vydanej spoločnosťou OceanGate Expeditions malá ponorka Titan. Zdroj: tasr

Podľa bývalého lekára námorníctva Dr. Dalea Molého sa všetko odohralo v priebehu mikrosekúnd a samotná posádka si tak ani nestihla uvedomiť, čo sa deje. „Je to akoby ste tu boli jednu minútu a potom sa vypínač vypne. Si nažive jednu milisekundu a ďalšiu milisekundu si mŕtvy,“ uviedol pre britský denník Daily Mail. Ani jeden z členov posádky tak netrpel. Zároveň neverí, že by bolo možné nájsť telá posádky. „Implózia by ich roztrhala na kusy,“ dodal.