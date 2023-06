Vrak Titaniku leží na dne Atlantického oceánu asi 600 kilometrov od brehov kanadskej provincie Nový Foundland v hĺbke 3,8 kilometra. Cesta ponorkou k vraku je turistickou atrakciou, ktorá podľa britského denníka Daily Mirror vyjde skupinu na 250 000 dolárov a počas jej spustenia bol o ňu najmä v bohatších kruhoch veľký záujem.

Za peniaze sa včak zjavne všetko kúpiť nedá. Na základe najnovších informácií prebieha momentálna najhlbšia pátracia akcia v histórii. Expedičná ponorka sa totiž stratila. Situácia je o to vážnejšia, že pobrežná hliadka nemá k dispozícii techniku ​​potrebnú na záchranu ponorky z dna. „Nemáme zariadenie, ktoré by umožnilo prieskum dna, lokalizácia bude náročná,“ uviedla spoločnosť OceanGate, ktorá je organizátorom ponoru.

Spoločnosť OceanGate momentálne pátra a robí všetko čo môže, aby ponorku našla. Na palube sa nachádza aj riaditeľ spoločnosti. Zdroj: facebook /oceangateint

Podľa najnovších informácií záchrannú akciu brzdí byrokracia USA. Životne dôležité vybavenie potrebné na záchranu nezvestnej ponorky, ktorá zmizla pri ceste k vraku Titanicu, zadržiavajú americkí úradníci, ktorí neschválili papiere. Uviedla to turistická spoločnosť. Pokusy o záchranu vraj brzdí americká vládna byrokracia, pričom lietadlo s vybavením na ostrove Guernsey nemôže vzlietnuť na miesto, kým sa nepodpíšu papiere.

Pomocou diaľkovo riadených dronov sa podarilo vytvoriť vôbec prvý detailný 3D model najslávnejšieho vraku v dejinách - zaoceánskeho parníka Titanic, ktorý leží v hĺbke 3800 metrov na dne Atlantického oceánu. Nový sken zachytáva vrak v jeho celistvosti a poskytuje tak kompletný pohľad na Titanic. Loď je rozlomená na polovicu, pričom predná a zadná časť sú od seba vzdialené približne 800 metrov. Vrak plavidla na morskom dne obklopuje obrovské "pole" trosiek. Skenovanie vraku vykonala v lete Zdroj: tasr

Ponorka vyplávala z kanadskej obce St John's, k vraku Titaniku. Na palube sú zásoby kyslíka momentálne na približne 70 hodín. „Snažíme sa všetkými spôsobmi pracovať na tom, aby sme posádku dostali späť do bezpečia. Všetko naše úsilie teraz venujeme pasažierom ponorky a ich rodinám,“ oznámila spoločnosť OceanGate Expeditions. Podľa najnovších informácií sa má na palube nachádzať okrem známeho milardára Hamisha Hardinga aj jeden z najbohatších Pakistancov Shahzada Dawood (48) so synom a taktiež riadieteľ spoločnosti Ocean Gate Stockton Rush (64).

Na palube nezvestnej ponorky sa nachádza aj miliardár Hamish Harding. Zdroj: Hamish Harding/Facebook

Námorní experti tvrdia, že trosky sú v takej pozícii, že pôjde o „ťažkú“ záchrannú misiu. „Je to veľmi znepokojujúce. Ponorka sa mohla zaklesnúť do trosiek Titaniku, zatiaľto však nevieme,“ uviedli podľa britského denníka Daily Mail. "Snažíme sa všetkými spôsobmi pracovať na tom, aby sme posádku dostali späť do bezpečia. Všetko naše úsilie teraz venujeme pasažierom ponorky a ich rodinám," oznámila BBC firma OceanGate Expeditions.

Podľa najnovších informácií spravodajského portálu DailyMail je medzi účastníkmi expedície aj miliardár Hamish Harding, generálny riaditeľ spoločnosti Acton Aviation v Dubaji. Na sociálnych sieťach s nadšením napísal, že tam bude. Rodina Hamisha Hardinga podľa portálu New York Post na Facebooku potvrdila, že je medzi piatimi cestujúcimi v nezvestnej ponorke. Zdroj: Facebook/ Hamish Harding

Britský kontradmirál vo výslužbe Chris Parry varoval, že pátranie po turistickej ponorke bude veľmi ťažké. "Morské dno je zvlnené. Samotný Titanic leží v priekope. Okolo je veľa trosiek," opísal. Odborníci na ponorky sa tiež obávajú, že plavidlo je príliš hlboko a jediný možný spôsob ako sa dostať na dno je pomocou diaľkového roveru.

Momentálne však ide o čas. Posádke na expedičnej ponorke dochádza pomaly ale iste kyslík a zatiaľ sa stále nevie, v ktorých častiach sa nachádza.



Prečítajte si tiež: