Očakávané silné búrky, pred ktorými opakovane varovali meteorológovia, dorazili vo štvrtok neskoro večer do Česka. Na západe republiky sa okolo 23.00 h vyskytla aj supercela. Nie je možné vylúčiť ani vznik tornád alebo záplavy, ktoré zasiahli susedné Nemecko.

Búrky sa začali pred 22.00 h nad hraničným priechodom Rozvadov v okrese Tachov. Supercela prešla okresom Sokolov. Najvyšší stupeň varovania platí pre západnú polovicu Čiech, konkrétne pre Prahu, Karlovarský, Plzenský, Úsťanský a Liberecký kraj, ako aj časti Stredočeského a Juhočeského kraja, a to od 18.00 h vo štvrtok do 04.00 h v piatok, informovali webové Novinky.cz.

V Prahe musela medzitým neplánovane pristáť letecká linka z Londýna do Mníchova, rovnako ako let z Osla do Mníchova, keďže letecká prevádzka najmä nad nemeckou spolkovou krajinou Bavorsko je pre nepriaznivé počasie obmedzená.

Hlavné mesto ČR zasiahla búrka sprevádzaná hustým dažďom a bleskami okolo 00.47 h. V Plzni sa búrky objavili po 23.00 h. Sprevádzal ich silný vietor a dážď. Zhruba v rovnakom čase sa búrky prihnali aj do okresu Cheb. V Plzenskom kraji mali hasiči do polnoci 26 výjazdov, najmä z dôvodu popadaných stromov na komunikáciách.

Na železničnej trati medzi mestami Planá a Domažlice je kalamita, pre ktorú až do rána nepôjdu vlaky. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) po polnoci uviedol, že hoci sa stále vyskytujú intenzívne búrky najmä v Karlovarskom a Úsťanskom kraji, búrky neboli také extrémne, ako sa predpokladalo. "Dôvodom bude zrejme mocnosť zádržnej vrstvy a tiež absencia prúdenia vo výške zhruba troch kilometrov. Naďalej je však potrebné dávať si pozor na lokálne búrky," varoval ČHMÚ.

Okolo polnoci sa silné búrky vyskytovali najmä v Karlovarskom kraji a v okrese Rakovník, kde by mohli padať aj veľké krúpy; niekde majú dosahovať až veľkosť tenisových loptičiek. Búrky tiež sprevádza veľmi vysoká blesková aktivita.