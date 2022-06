Americký rezort spravodlivosti v súdnych spisoch uviedol, že dve lietadlá, Boeing 787-8 Dreamliner a Gulfstream G650ER, leteli začiatkom marca do Ruska bez licencie, čím boli porušené americké vývozné predpisy. Podľa nových vývozných pravidiel, ktoré vstúpili do platnosti 24. februára, si totiž Abramovič musel na lietadlá zaobstarať licenciu, ak s nimi chcel letieť do Ruska, pretože oba stroje boli vyrobené v Spojených štátoch.

Predpokladá sa, že obe lietadlá, ktoré chcú Spojené štáty zhabať, sú v súčasnosti mimo dosahu amerických úradov, keďže jedno sa nachádza v Rusku a druhé zrejme v Dubaji.

Hodnota lietadla Gulfstream sa odhaduje na približne 60 miliónov dolárov a cena Ambramovičového Boeingu na asi 350 miliónov dolárov, čo z neho robí jedno z najdrahších súkromných lietadiel na svete, píše AP.

Obe lietadlá sú napísané na schránkové firmy, ktoré Abramovič prepísal na svoje deti, ktoré sú ruskými občanmi. No americké úrady sú presvedčené, že lietadlá stále ovláda Abramovič.

Spolu s príkazom na zadržanie vznieslo americké ministerstvo obchodu proti Abramovičovi aj obvinenia z toho, že vedome porušil americké vývozné pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť, aby boli špecifické technológie a tovar vyvážané do Ruska.

Podľa agentúry AFP môžu teraz Spojené štáty od Abramoviča žiadať za porušenie vývozných predpisov sumu prevyšujúcu hodnotu oboch lietadiel. Podľa agentúry Reuters však americký rezort obchodu žiada, aby bola Ambramovičovi udelená pokuta vo výške 328.121 dolárov a aby mu boli odopreté ďalšie privilégia súvisiace s vývozom.