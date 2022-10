"Vítam prepustenie generálneho riaditeľa ukrajinskej jadrovej elektrárne v Záporoží Ihora Murašova. Bolo mi potvrdené, že Murašov sa bezpečne vrátil k svojej rodine," uviedol Grossi na sociálnej sieti Twitter.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.