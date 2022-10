Kerčský most, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymom sa dnes v ranných hodinách otriasol v základoch! Výbuch a zrútenie časti tohto mosta spôsobila bomba v nákladnom vozidle, tvrdia ruské úrady. Informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

Ruský Národný protiteroristický výbor (NAK) uviedol, že výbuch nákladného vozidla na cestnej časti mosta viedol k požiaru siedmich cisternových vozňov vlaku na súbežnej železničnej časti. Dva úseky cestného mosta sa podľa výboru "čiastočne zrútili". Dopravu cez most zastavili. Správy o obetiach alebo zraneniach sa zatiaľ neobjavili.

Krymskí predstavitelia podľa ruských médií pripísali útok Ukrajine. Tá sa k zodpovednosti priamo neprihlásila, poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak však vyhlásil, že ide o "začiatok", uviedla stanica BBC.

"Všetko nelegálne musí byť zničené, všetko ukradnuté musí byť vrátané Ukrajine, všetko okupované Ruskom musí byť vyhnané," napísal Podoľak v tvíte.

Ruské úrady už spustili vyšetrovanie. Prezident Vladimir Putin nariadil vytvorenie vládnej komisie, ktorá preskúma príčiny a "čo najskôr odstráni následky". Na miesto tiež vyslal ministra pre mimoriadne situácie Alexandra Kurenkova a ministra dopravy Vitalija Saveľjeva, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak a časť cesty zrútenú do mora. Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je označovaný za symbol anektovania ukrajinského polostrova Krym Ruskom v roku 2014. Pre Moskvu je dôležitý pri zásobovaní ruských síl na Kryme a v ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili v roku 2019.