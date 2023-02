Minutie zásob je pravdepodobné, pretože približne od 15. februára sa neobjavili správy o použití jednorazových dronov pri útokoch na Ukrajine, napísalo britské ministerstvo na Twitteri. Na rozdiel od toho ukrajinská armáda v období od konca januára do začiatku februára zostrelila najmenej 24 dronov Šáhid iránskej výroby.

