Prezident Putin vládne Rusku už viac ako dve desaťročia a podľa ústavy môže zostať vo funkcii až do roku 2036, keď bude mať 83 rokov. Až donedávna by len málokto vážne stavil na to, že bývalý dôstojník KGB nezostane pri moci doživotne. Invázia na Ukrajinu a tvrdé sankcie proti Rusku aj proti oligarchom však rozprúdili dohady o tom, že by Putina v prezidentskom kresle mohol predsa len nahradiť niekto iný.