Predaj v ruských obchodoch značky Bulgari v uplynulých dňoch vzrástol, uviedol generálny riaditeľ talianskeho klenotníctva Jean-Christophe Babin po tom, čo medzinárodná reakcia na inváziu ruskej armády na Ukrajinu výrazne obmedzila pohyb hotovosti.

„Z krátkodobého hľadiska to pravdepodobne podporilo podnikanie,“ skonštatoval Babin v rozhovore pre Bloomberg, pričom šperky Bulgari označil za „bezpečnú investíciu“. Dodal však, že je ťažké odhadnúť, ako dlho to bude trvať, pretože po plnom zavedení opatrení spojených so zablokovaním medzibankového platobného systému SWIFT bude ťažké, ak nie nemožné, exportovať tovar do Ruska.

A hoci mnohé západné spoločnosti, ako sú spotrebiteľské značky Apple či Nike, alebo energetické giganty BP, Shell a Exxon Mobil, oznámili svoj odchod z Ruska, najväčšie európske luxusné značky sa zatiaľ snažia pokračovať v prevádzke. Značka Bulgari, ktorú vlastní skupina LVMH, nie je zďaleka sama. Cartier (vo vlastníctve Richemont) pokračuje tiež v predaji šperkov a hodiniek v Rusku. Aj hodinky Omega od Swatch Group sú tam stále k dispozícii, rovnako ako Rolex. Všetci pokračujú v predaji a snažia sa zaujať apolitický postoj.

„Sme tu pre ruský ľud a nie pre politický svet,“ povedal Babin. Podobne ako zlato, ktoré môže slúžiť ako uchovávateľ hodnoty a ochrana pred infláciou, luxusné hodinky a šperky môžu tiež udržať alebo dokonca zvýšiť hodnotu investície v čase, keď ekonomika zažíva otrasy v dôsledku konfliktu. Populárne hodinky môžu zmeniť majiteľa na sekundárnom trhu za troj- až štvornásobok ich maloobchodnej ceny. Vplyv invázie na hodnotu luxusných predmetov však vytvára potenciálny problém v oblasti vzťahov s verejnosťou.

