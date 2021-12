Tri dni pred Štedrým večerom nám Vladimir Putin prichystal predčasný a nie príliš šťastný darček. Dodávky ruského plynu do Nemecka cez Poľsko sa totiž dnes ráno úplne zastavili, informovala agentúra Reuters, pričom sa odvolala na informácie prevádzkovateľa nemeckej plynovodnej siete Gascade.

Podľa Reuters sú aktuálne ceny plynu v Európe blízko historických maxím. Západ preto obviňuje Moskvu, že sa takýmto obmedzovaním dodávok a navyšovaním cien snaží prinútiť Európsu úniu, aby schválila plynovod Nord Stream 2.

Anketa Sme podľa vás až príliš závislí od ruského plynu? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Plyn prúdi z Ruska cez Bielorusko a Poľsko až do Nemecka. Cena kontraktu sa aktuálne pohybuje na úrovni 146,73 eura, pričom k maximálnemu navýšeniu došlo v októbri (155) eur, informuje portál finweb.

Rusi odmietajú, že by znížením prietoku čokoľvek zamýšľali, a poukazujú na to, že plyn dodávajú podľa požiadaviek a plnia zmluvné záväzky. Podľa Rusov za zvýšenie cien plynu môže jednak vysoký dopyt, ale aj to, že EÚ dováža z mimoeurópskych oblastí drahší skvapalnený plyn (LNG).

Na snímke značka s nápisom Severný prúd 2 (Nord Stream 2) visí nad namaľovanou mapou 16. novembra 2021 v nemeckom Lubmine. Nemecký úrad pre siete informoval, že pozastavil proces certifikácie projektu plynovodu Severný prúd 2. Ako dôvod uviedol, že štruktúra spoločnosti prevádzkujúcej plynovod nie je zatiaľ v súlade s nemeckým právom. Rozhodnutie nemeckého úradu predstavuje novú komplikáciu pre projekt v hodnote 10 miliárd eur. Zdroj: Stefan Sauer

Podľa firmy Gascade sa objem plynu z Ruska do Európy znížil práve vtedy, keď Rusi začali plniť Nord Stream 2.

Projekt Nord Stream 2 – v preklade Severný prúd 2 – stál 10 miliárd eur a je predmetom kontroverzií aj odkladov. Poľsko, Ukrajina a USA ho kritizujú, keďže údajne zvýši závislosť Európy od ruského plynu. Za projekt sa postavili len Nemecko a Rakúsko, no aj to nejednoznačne. Proti bol zvyšok Európy. „Z geopolitického pohľadu je tento plynovod omylom,“ uviedla pred časom ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbock.