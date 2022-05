Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok uviedol, že Moskva zváži ponuky na opätovné nadviazanie vzťahov so Západom, no premyslí si, či je takýto krok potrebný. Moskva sa podľa Lavrova teraz sústredí predovšetkým na vzťahy s Čínou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas odpovedanie na otázky, ktoré mu boli položené v rámci jedného z projektov ruského rezortu diplomacie, uviedol, že západné krajiny zastávajú od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu rusofóbiu.

Rusko preto pracuje na nahradení západných tovarov, pričom sa v budúcnosti bude spoliehať iba na spoluprácu s dôveryhodnými krajinami.

"Ak nám chce (Západ) ponúknuť niečo v súvislosti s obnovením vzťahov, tak seriózne zvážime, či to budeme potrebovať alebo nie," uviedol Lavrov v odpovediach, ktorých prepis zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí na svojej oficiálnej webovej stránke.

Západné krajiny sú totiž podľa Lavrova odhodlané zmeniť pravidlá medzinárodných vzťahov v neprospech Ruska. "Musíme prestať byť závislí na úplne všetkom zo Západu, aby sme zaistili rozvoj kriticky dôležitých sektorov bezpečnosti a ekonomiky a sociálnej sféry našej vlasti," uviedol Lavrov.

Šéf ruskej diplomacie zároveň uviedol, že cieľom Moskvy je v súčasnosti ďalšie rozvíjanie vzťahov so susednou Čínou. "Teraz, keď Západ zaujal pozíciu diktátora, porastú ešte rýchlejšie naše ekonomické vzťahy s Čínou", vyhlásil Lavrov.

Zároveň dodal, že rozvíjanie vzťahov s Čínou prinesie nie len finančné prostriedky do ruského štátneho rozpočtu, no je to tiež šanca na rozvíjanie ruského Ďalekého východu a východnej časti Sibíri.

Podľa šéfa ruskej diplomacie má totiž Čína k dispozícii informácie a komunikačné technológie, ktoré nie sú o nič horšie ako tie zo Západu.

"Budeme sa spoliehať iba na seba a na krajiny, ktoré dokázali svoju spoľahlivosť a netancujú tak, ako pískajú iní. Ak si to západné krajiny rozmyslia a navrhnú nejakú formu spolupráce, tak potom sa rozhodneme," uviedol Lavrov.