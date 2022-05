Lorne, mladej matke dvoch detí, sa obrátil život hore nohami! Do svojho domu si totiž nasťahovala mladú Ukrajinku, ktorej pomoc inicioval jej manžel Tony. V minulosti totiž aj jeho starému otcovi pomohli cudzí ľudia, preto, keď sa mu naskytla príležitosť podať pomocnú ruku, neváhal ani sekundu.

Na 22-ročnú Ukrajinku natrafil Tony na sociálnej sieti. Sofia bola mladá, krásna a vzdelaná. Pred vojnou pracovala v oblasti IT ako manažérka. Slovo dalo slovo a k rodine Garnettovcov sa nasťahovala 4. mája. „Od začiatku bolo jasné, že ja a Sofia sme si sadli. Rozprávam trochu po slovensky, čo nemá až tak ďaleko od ukrajinčiny, takže som rozumel, keď hovorila rodným jazykom,“ priznal pre britské noviny The Sun Tony. To, že medzi nimi prebehla iskra, si nevšimli iba susedia, ale aj jeho manželka, ktorá pre britské noviny porozprávala svoju verziu príbehu.

„Bol to jej úmysel od samého začiatku. Keď Tony nebol doma, nebola nalíčená ani učesaná. Ale to sa zmenilo o sedemnástej večer, keď mal Tony prísť z práce. Zrazu prišla z poschodia dole s červenými perami, upravenými vlasmi a v krátkom tope,“ povedala Lorna, ktorá sa cítila ako tretie koleso na voze. Tony, naopak, uviedol, že do Sofie sa zahľadel už v prvý deň a na vine nie je ona.

„So Sofiou sme posedávali, dali sme si drink a pozerali televíziu s ukrajinskými titulkami, niekedy aj po tom, čo šla Lorna spať,“ opísal Tony momenty, keď to medzi nimi iskrilo. Lorna sa na „iskrenie“ medzi manželom a mladou ženou prizerala desať dní. Za ten čas stihol Tony dokonca nasťahovať mladú Ukrajinku do izby svojej 6-ročnej dcéry, ktorá tak musela spávať u mladšej sestričky.

