Bývalý americký prezident Donald Trump hovorí na mítingu 29. januára 2022 v americkom meste Conroe. Bývalý americký prezident Donald Trump vyhlásil, že v prípade návratu do Bieleho domu by mohol udeliť milosť svojim stúpencom, ktorí pred rokom vtrhli do sídla Kongresu vo Washingtone.

Zdroj: Jason Fochtman