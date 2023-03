Putin zatiaľ jadrové zbrane do Bieloruska nepresúva: Obavy z jadrovej vojny sa aj tak zvyšujú! ×

Spojené štáty dosiaľ nezaznamenali nijaké známky toho, že by Rusko presúvalo do Bieloruska jadrové zbrane. Povedal to v nedeľu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v reakcii na sobotné oznámenie Ruska, že na území Bieloruska rozmiestni taktické jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.