Objavili sa nové informácie o ilúziách ruského prezidenta Vladimira Putina o rýchlom víťazstve vo vojne na Ukrajine. Putin nariadil svojim silám vtrhnúť na Ukrajinu v presvedčení, že sa mu podarí dobyť hlavné mesto Kyjev a zničiť vedenie krajiny do troch dní.

Počet ruských obetí v konflikte však už prekročil 150 000. Zábery vrtuľníkov rútiacich sa ku Kyjevu vystriedali otrasné obrázky ohorených obrnených kolón, ktoré ukrajinské sily prepadli. Z uniknutých e-mailov zvnútra bezpečnostnej služby FSB, ktoré získal denník The Sun, vyplýva, že Putin očakával, že po rýchlom víťazstve sa ho Západ bude báť a NATO sa rozpadne.

Putin na ospravedlnenie invázie uvádzal ako bezpečnostnú hrozbu Poľsko a pobaltské štáty, ktoré sa pripojili k NATO. Zdroj uniknutých e-mailov, načrtáva Putinov predstavovaný scenár po invázii, v ktorom by NATO akceptovalo ruskú okupáciu a nad Poľskom a pobaltskými štátmi by bola vyhlásená bezletová zóna. Aktivovala by sa aj ruská "jadrová triáda", čo by viedlo k vystúpeniu viacerých krajín z NATO a možno aj z Európskej únie.

Nový Sovietsky zväz

Putin tiež predpokladal, že by to viedlo k "zásadnému kolapsu Západu", pričom niektoré krajiny by dokonca akceptovali raketové údery na Poľsko a pobaltské štáty. Putin, bývalý dôstojník KGB, predtým označil rozpad Sovietskeho zväzu za "najväčšiu geopolitickú katastrofu" 20. storočia.

Ak by sa Putinove ciele dosiahli, Rusko by údajne malo moc porovnateľnú so ZSSR počas 20. storočia. Výsledok vojny však bol opačný, ako Putin chcel. Namiesto toho, aby sa jednota Západu rozpadla, sa posilnila a NATO sa stalo rozhodnejším.

Počiatočný pokus obsadiť letisko Hostomel a využiť ho na prísun posíl sa pre Putina skončil ponížením, pričom elitní ruskí výsadkári, ktorí dostali túto úlohu, boli zlikvidovaní. Ani Putinovi generáli neboli v bezpečí, keď ich začali na fronte zabíjať. Prvá vlna vojakov vyslaná cez hranice sa čoskoro ocitla v 40-kilometrovej "kolóne smrti", pričom Rusov likvidovali oddiely neohrozených Ukrajincov s dronmi.