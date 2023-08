Putin zároveň ocenil zásluhy Prigožina v bojoch na Ukrajine a pripomenul aj chyby, ktorých sa dopustil, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

"Predovšetkým chcem vysloviť slová úprimnej sústrasti rodinám všetkých obetí (pádu lietadla)," povedal Putin na stretnutí s Denisom Pušilinom, vodcom proruských separatistov v čiastočne okupovanej východoukrajinskej Doneckej oblasti. Záznam zo stretnutia zverejnili ruské médiá.

Putin označil pád lietadla, v ktorom sa údajne viezol aj Prigožin za leteckú nehodu a tragédiu. Prvotné informácie naznačujú, že sa v lietadle skutočne viezli zamestnanci Vagnerovej skupiny, teda ľudia, ktorí podľa neho významne prispeli k boju proti "neonacistom" na Ukrajine. "Pamätáme si to, vieme to a nezabudneme na to," povedal Putin podľa spravodajského servera BBC.

Samotného Prigožina v tejto spojitosti opísal ako "talentovaného podnikateľa" a človeka, ktorý sa dopustil vážnych "chýb", ale ktorý zároveň "dosahoval výsledky".

Putin súčasne prisľúbil, že ruské úrady okolnosti pádu lietadla vyšetria, čo si však podľa neho vyžiada určitý čas. Televízia Sky News zdôraznila, že Putin sa k správa o údajnej Prigožinovej smrti vyjadril až po približne 24 hodinách.

Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo v stredu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.

Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin, ako aj jeho "pravá ruka" a spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin. Ich smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.

Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné.