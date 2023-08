Putin vo vopred nahratom prejave, ktorý odvysielali na obrovských obrazovkách, kritizoval podľa neho "neoprávnené sankcie" uvalené na jeho krajinu a vyhrážal sa trvalým zastavením vývozu ukrajinského obilia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.

Na Putina vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač súvisiaci s vojnou na Ukrajine, preto ruský prezident nepricestoval do Johannesburgu na summit rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS. Na trojdňovom stretnutí sa plánuje zúčastňovať na diaľku. Do skupiny krajín BRICS patrí Brazília, Rusko, India, Čína a JAR. Ruský líder sa v 17-minútovom, vopred nahratom prejave sústredil na vojnu na Ukrajine a vzťah Ruska so Západom, hoci predstavitelia JAR vyhlasovali, že trenice medzi Východom a Západom nesmú dominovať prvému summitu BRICS s osobnou účasťou od pandémie koronavírusu. Títo predstavitelia dúfali, že sa im podarí odviesť rozhovory od zhoršujúcej sa geopolitickej klímy.

Šéf Kremľa, sediaci za pracovný stolom s bielym notebookom pred sebou a s ruskou vlajkou za sebou, povedal, že vojnová dohoda o vývoze ukrajinského obilia do ďalších častí sveta sa nemôže obnoviť, kým nebudú splnené jeho podmienky - uvoľnenie obmedzení uvalených na ruské potraviny a poľnohospodárske produkty.

Moskva minulý mesiac odstúpila od Čiernomorskej obilnej dohody a vystupňovala útoky dronmi a raketami na juhoukrajinské mesto Odesa, kde sa nachádza jeden z prístavov, odkiaľ sa na základe dohody bezpečne vyvážalo obilie aj počas vojny. Dohoda pomáhala znížiť vo svete prudko stúpajúce ceny pšenice, rastlinného oleja a ďalších potravinových komodít. Putin podľa oficiálneho prekladu prejavu na summite tvrdil, že Západ "zámerne brzdí" ruský vývoz obilia a hnojív, ale jeho krajina napriek tomu "dokáže nahrádzať Ukrajinu v dodávkach obilia, komerčne aj bezplatnou pomocou štátom v núdzi".

USA a ďalšie západné krajiny nezaviedli sankcie priamo na ruské poľnohospodárske vývozy, ale v rámci iných sankcií obmedzili prístup Ruska do medzinárodných platobných systémov a práve toto sťažuje Rusku vstup na trh s potravinami, hnojivami a ďalšími produktmi.

Putin dodal, že Rusko "bude ochotné vrátiť sa k obilnej dohode, ale iba ak sa naozaj splnia všetky dohodnuté podmienky voči ruskej strane".

Čínsky prezident Si Ťin-pching tiež vniesol do summitu v Johannesburgu konfrontačný tón. V prejave, ktorý v jeho mene prečítal čínsky minister obchodu niekoľko minút po Putinovom príhovore, uviedol, že "určitá krajina, posadnutá zachovaním svojej hegemónie, sa veľmi snaží uškodiť rozvíjajúcim sa trhom a rozvíjajúcim sa krajinám".

"Ktokoľvek sa rýchlo rozvíja, stane sa terčom obmedzovania. Ktokoľvek ju doháňa, stane sa terčom obštrukcií," povedal pri čítaní prezidentovho prejavu čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao.

Bola to jasná narážka na Spojené štáty a na narastajúce trenice medzi USA a Čínou. Si Ťin-pching je osobne v JAR a v utorok sa stretol s prezidentom Cyrilom Ramaphosom. Na otvorenie summitu neprišiel, ale dôvod jeho neprítomnosti nebol uvedený. Rusko zastupuje na summite minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.