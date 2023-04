Proruský líder východoukrajinskej Luhanskej oblasti Leonid Pasečnik podpísal dekrét umožňujúci tzv. jarné a jesenné odvody brancov na tomto území. Uvádza to v nedeľu stanica Sky New odvolávajúc sa na najnovšiu správu amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).

Rusko nazýva túto oblasť Luhanskou ľudovou republikou (LĽR), ktorej zriadenie však neuznávajú západné krajiny ani Kyjev.

Luhanskú oblasť anektovala Moskva spoločne s Doneckou, Chersonskou a Záporožskou oblasťou po sporných referendách z vlaňajšieho septembra, ktoré na týchto okupovaných ukrajinských územiach prebehli, pričom Kyjev aj Západ ich považujú za nezákonné.

V predmetnom dekréte sa podľa ISW uvádza, že jarné odvody brancov v Luhansku sa zosúladia s odvodmi prebiehajúcimi v tomto ročnom období - od 1. apríla do 15. júla - na území Ruska.

Jarný "cyklus" odvodov do ruskej armády tak v Luhansku prebieha už dva týždne, pričom podľa ISW je nejasné, akým spôsobom sa uskutočňuje.

Nie je totiž zrejmé, akým spôsobom zriaďujú na tomto území potrebné odvodové štruktúry či posielajú povolávacie rozkazy ani ako prebiehajú samotné odvody brancov.

Jasné zatiaľ nie je ani to, kde títo branci absolvujú vojenskú službu, keďže ruské úrady popierajú, že by teraz do bojov na Ukrajine nasadzovali čerstvo odvedených vojakov.

ISW uvádza, že takéto oznámenie LĽR je v rozpore s marcovým vyhlásením ruskej vlády, ktorá uviedla, že odvody na Ukrajine sa nebudú vykonávať. Podľa ISW by tieto nezhody mohli naznačovať, že medzi vedením ĽLR a Moskvou "je nedostatočná koordinácia".