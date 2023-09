Pes ho pohrýzol v pondelok večer a agenta ošetrili na mieste; je v poriadku, uviedla tajná služba v utorok v oznámení. Je to už 11-krát, čo Commander pohrýzol člena ochranky v Bielom dome alebo v rodinnom sídle Bidenovcov.

Tlačová tajomníčka Bieleho domu už predtým povedala, že útoky psa možno pripísať stresu zo života v Bielom dome. "Som si istá, že to všetci viete pochopiť. Je to stresujúce pre nás všetkých. Iste si viete predstaviť, aké to je pre rodinné zvieratko," dodala.

Nemecký ovčiak menom Commander, dvojročný pes rodiny amerického prezidenta Joea Bidena, pohrýzol ďalšieho ochrankára. Zdroj: Tasos Katopodis

Commander je mladší z dvoch nemeckých ovčiakov Bidenovej rodiny. Predstavitelia Bieleho domu v júli informovali, že po sérii útokov na personál skúšali s Commanderom nové techniky výcviku.

Na jedného agenta zaútočil pes dvakrát, v ďalšom prípade museli agenti použiť servírovací vozík ako štít. Na iného ochrankára zaútočil 11. decembra 2022 priamo pred prezidentom a pohrýzol mu predlaktie a palec. Biden rýchlo zasiahol, ale zranenie muža ho znepokojilo, napísal v správe o incidente dozorujúci agent. Žiadne zo zranení nebolo označené ako vážne.

Pes ho pohrýzol v pondelok večer a agenta ošetrili na mieste; je v poriadku, uviedla tajná služba v utorok v oznámení. Je to už 11-krát, čo Commander pohrýzol člena ochranky v Bielom dome alebo v rodinnom sídle Bidenovcov. Zdroj: Chip Somodevilla

Aj ďalší Bidenov pes Major mnohokrát pohrýzol agentov tajnej služby. Odsťahovali ho preto z Bieleho domu a žije u priateľov Bidenovej rodiny.

Commander prišiel do Bieleho domu v roku 2021 ako šteňa. Bol to dar Bidenovho brata Jamesa. Prezidentská rodina USA má aj mačku menom Willow.