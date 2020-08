Nikto nevie, čo s ním v skutočnosti je! O zdravotnom stave severokórejského vodcu, ktorého v krajine považujú za ich druhého „boha“, sa v posledných dňoch vynára množstvo nezodpovedaných otázok. Čo však v prípade, že by sa správa o jeho smrti napokon potvrdila?

Z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky sa dávnejšie začali šíriť správy, že vodca Kim Čong-un (36) podstúpil náročnú operáciu srdca. Podľa najnovších kuloárnych správ má byť vodca KĽDR v kóme. Čínske médiá nedávno KIma dokonca pochovali a Japonci tvrdili, že je vo vegetatívnom stave. Južná Kórea zasa vyhlásila, že je živý a má sa dobre. Ako informuje britský denník Mirror, Čína poslala po Kimovej údajnej „spackanej“ operácii do krajiny tím lekárov, ktorí mu mali pomôcť. Podľa britského denníka, ktorý sa odvoláva na čínske médiá, však prišli neskoro a Kimovi už pomôcť nedokázali. Jeho zdravotný stav sa údajne zhoršil najmä kvôli lekárovi, ktorý ho operoval a ktorému sa počas zákroku triasli ruky.

Ťažko povedať, kde je pravda. Nedávno sa však objavili správy, že časť Kimových právomocí prevezme jeho sestra Kim Jo-čong, ktorá vraj nie je o nič lepšia než jej zavalitý brat.

O severokórejskom vodcovi sa začali šíriť špekulácie 15. apríla. Informáciu o jeho údajnej smrti zverejnila viceprezidentka hongkonskej televízie HKSTV Shijian Xingzou, ktorú na sociálnej sieti Weibo sleduje 15 miliónov ľudí, informoval britský denník Daily Mail. Ak by sa správy o Kimovej smrti, ktoré sú doteraz iba konšpiráciou, napokon potvrdili, novou vládkyňou by sa najpravdepodobnejšie stala Kimova sestra Kim Jo-čong (31).

Je nemilosrdná a krutá

Podľa expertky na totalitný režim Natashe Lindstaedt by sa v prípade Kimovej smrti ujala vlády jeho mladšia sestra Kim Yo-jong, informuje britský denník Mirror. Odborníci však nad jej vládou dvíhajú varovný prst. Údajne môže byť oveľa viac krutá a nemilosrdnejšia, ako jej brat Kim po 8 rokoch vlády. Obaja súrodenci majú dokonca aj spoločný koníček - záľubu v zbraniach. "Neverím, že to, že je ženou, by nejako mohlo ovplyvniť jej postavenie," povedala expertka Lindstaedt.

