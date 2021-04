Muža, ktorý stál viac než 74 rokov po boku Alžbety, však Briti uznávali nielen pre jeho zvláštny zmysel pre humor, ale aj pre oddanosť, ktorú preukázal svojej vlasti, hoci pôvodom nebol Angličan.

Princ Philip sa narodil 10. júna 1921 na gréckom ostrove Korfu ako člen kráľovskej dynastie, ktorá vládla v Dánsku, Nórsku a Grécku. Jeho rodina bola nútená v roku 1922 opustiť Grécko a odísť do exilu. Philip sa cez pobyt vo Francúzsku a v Nemecku dostal do Británie. "Považujem sa za Škandinávca. Predovšetkým za Dána. Doma sme hovorili po anglicky. Po grécky som vedel trochu. Konverzácia v rodine niekedy prešla do francúzštiny a príležitostne do nemčiny, pretože sme mali nemeckých príbuzných," povedal o svojom pôvode v jednom z rozhovorov.

So svojou neskoršou manželkou Alžbetou II. sa stretol po prvý raz v roku 1934, keď mal 13 rokov. Svadba sa konala 20. novembra 1947 a novomanželia na nej mali tortu vysokú 2,7 metra s hmotnosťou 226 kilogramov. Kráľovná Alžbeta II. sa ujala trónu už v roku 1952, oficiálne bola korunovaná 2. júna 1953.

Princ Philip bol najdlhšie slúžiacim partnerom britského panovníka v dejinách a bol najstarším mužským členom kráľovskej rodiny všetkých čias. Ako manžel panovníčky Alžbety II. bol aktívny 65 rokov a v tomto čase absolvoval 637 zahraničných návštev, predniesol 5493 prejavov a napísal 14 kníh, zúčastnil sa na 22.219 samostatných oficiálnych podujatiach. Bol predsedom či patrónom takmer 800 organizácií. Preslávila ho však jeho schopnosť glosovať situáciu hoci aj drsnými poznámkami.

"Bla bla bla, tak už poďme ďalej," povedal, keď sa Alžbeta II. počas návštevy Belize zarozprávala so svojimi hostiteľmi. Jeho výrok, že "britské ženy nevedia variť," sa stal azda najznámejším. "Všetci mi stále hovorili, že by sme mali mať viac voľného času. A teraz sa sťažujú, že sú nezamestnaní," povzbudil svojsky britských občanov v časoch ekonomických problémov v 80. rokoch.

Svojským humorom nešetril ani v prípade svojich potomkov. "Vyzerá to ako niečo, čo by moja dcéra priniesla z hodiny výtvarnej výchovy," vyhlásil na výstave tradičného etiópskeho umenia. Jeho dcéra princezná Anna sa stala majsterkou Európy v jazdectve. "Ak to neprdí alebo nežerie slamu, tak ju to nezaujíma," komentoval princ Philip jej lásku ku koňom. Odpoveď si našiel aj pre syna Andrewa, ktorý sa mu ako 13-ročný zdôveril, že chce byť kozmonautom. "Na to, aby si bol astronautom, si príliš tučný," reagoval princ Philip.

