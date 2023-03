Britský princ Harry v pondelok prišiel na londýnsky najvyšší súd, aby sa zúčastnil na predbežnom pojednávaní s vydavateľstvom Associated Newspapers, s ktorým sa súdi pre podozrenia z nezákonného získavania informácií. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Vydavateľstvo Associated Newspapers, ktoré vydáva bulvárny denník Daily Mail, obvinila z nezákonného získavania informácií skupina známych osobností. Okrem princa Harryho vydavateľstvo zažaloval aj spevák Elton John s manželom Davidom Furnishom a herečky Sadie Frostová a Liz Hurleyová. K žalobe sa pripojila aj matka Stephena Lawrenca, ktorý bol zavraždený pri rasistickom útoku v roku 1993.

Žaloba bola podaná ešte vlani s odvolaním sa "presvedčivé a veľmi znepokojujúce dôkazy, že (poškodené osobnosti) sú obeťami odpornej trestnej činnosti a závažných prípadov porušenia ich práva na súkromie".

Právnici obžaloby tvrdia, že vydavateľstvo si v rámci nezákonného získania informácií najímalo súkromných detektívov, ktorí do domov či áut známych osobností nainštalovali odpočúvacie zariadenia, aby sa tak dostali k ich súkromným telefonickým rozhovorom.

Associated Newspapers označilo obvinenia za "absurdné očierňovanie" a "vopred plánovaný pokus o zatiahnutie novín Daily Mail do škandálu s odpočúvaním telefónov". Obhajoba sa bude na štvordňovom predbežnom pojednávaní snažiť dosiahnuť, aby boli podané žaloby zrušené bez súdneho procesu.

Agentúra AFP upozorňuje, že spomínaný škandál odštartoval už v roku 2006, keď sa novinári denníka News of the World nabúrali do telefónov a hlasových schránok členov britskej kráľovskej rodiny, celebrít a obetí vrážd.