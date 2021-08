Anneliese sa narodila v roku 1957 do silno veriacej rodiny. Jej rodičia boli katolíci, a tak katolicizmus sprevádzal mladé dievča už od detstva. Pravidelne chodievala do kostola a vynechať omšu neprichádzalo do úvahy. V škole patrila Anneliese medzi vzorných študentov, medzi spolužiakmi však nikdy nevyčnievala. Počas štúdia na gymnáziu sa chcela stať učiteľkou a v štúdiu pokračovala na miestnej pedagogickej fakulte. Keď však dovŕšila 16 rokov, jej život nabral celkom iný spád.

Anneliese Michel sa narodila v bavorskej dedine Leiblfing do katolíckej rodiny. Zdroj: reprofoto Twitter

Mladé dievča začalo trpieť depresiami a výkyvmi nálad. Utiahnutú Anneliese v zadnej lavici si však nikto nevšímal, a tak trvalo, kým sa jej problémom začali zaoberať učitelia v škole aj rodičia. Jej zdravotný stav sa výrazne zhoršil po prvom epileptickom záchvate. Odvtedy trpela nespavosťou, nemala chuť do jedla, bolela ju hlava, no čo bolo horšie, začala počuť hlasy, sťažovala sa na odporné pachy hniloby, ktoré nikto necítil, a mala halucinácie.

Rodičia ju preto vzali do nemocnice, kde podstúpila viacero vyšetrení. Výsledky testov však hovorili jasne - dievča bolo zdravé a nebol žiadny dôvod na liečbu.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA DRUHEJ STRANE >>>