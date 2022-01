Prežili by ste nukleárnu apokalypsu? Len či viete, čo robiť, ak vybuchne atómová BOMBA!

V prípade nukleárnej pohromy by ste nevydržali zrejme ani 10 sekúnd. Buď by ste sa špacírovali v rádioaktívnom spade, zjedli či vypili niečo kontaminované alebo by na vás jednoducho len spadla ožiarená tehla. Dúfajte, že politikov s červeným tlačidlom nikdy nebude svrbieť prst!

Foto: Bethesda Game Studio

Osvietený muž/Osvietená žena

Páli vám to – a nie páli vás to! O vás sa nebojíme ani v prípade, že by došlo k najhoršiemu. Viete sa o seba postarať dostatočne na to, aby ste jadrovú apokalypsu prežili.