Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz. Babiš však povedal, že túto šancu nevyužije, a to z toho dôvodu, aby mohla do Vianoc vzniknúť nová vláda zložená z opozičných koalícií SPOLU a PirSTAN. "Bohužiaľ, tak si presadili pravidlá. Ja som pôvodne chcel čakať na pána prezidenta, ale skrátka, ja som už bol rozhodnutý dávno," poznamenal v súvislosti so svojím plánom neprijať poverenie na zostavenie vlády.

"Pán prezident samozrejme má, alebo mal na to iný názor. Keď som s ním hovoril naposledy (minulú) nedeľu, tak mi povedal 'Andrej, ja ti dám dva pokusy'. Ale išiel do nemocnice a ja som to nechcel veľmi riešiť," priblížil Babiš

Novinky.cz píšu, že podľa ústavy ČR má prezident na vymenovanie premiéra dva pokusy. Ak ani v jednom prípade vymenovaný predseda vlády nedokáže získať pre svoj kabinet dôveru poslancov, tretí pokus má predseda Poslaneckej snemovne.

V piatok šéf hnutia ANO Babiš pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1 povedal, že prípadné poverenie od prezidenta Zemana na rokovanie o zostavení nového kabinetu by neprijal. "Odovzdáme to novej koalícii a my budeme v opozícii," uviedol.

Pritom ešte v utorok Babiš hovoril, že mu Zeman na nedeľnej schôdzke v Lánoch zopakoval, že keď nastane chvíľa, osloví ho s poverením na zostavenie vlády ako predsedu najsilnejšej strany. Babišovo hnutie má síce najväčší poslanecký klub, ale vo voľbách skončilo až na druhom mieste a zrejme nemá šancu na zostavenie vlády, ktorá by mohla získať dôveru v Snemovni, konštatujú Novinky.cz. Naopak, koalícia SPOLU a PirSTAN má v Snemovni pohodlnú väčšinu 108 hlasov.

V súčasnosti nie je jasné, či je prezident Zeman, ktorý je už týždeň hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe, v stave, aby mohol niekoho poveriť rokovaniami o vytvorení vlády.