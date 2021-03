"Odpoveď je áno, plánujem sa uchádzať o znovuzvolenie. Očakávam to," odpovedal 78-ročný Biden na prvej tlačovej konferencii v Bielom dome po svojom zvolení na otázku novinárov týkajúcu sa jeho politickej budúcnosti.

Biden chcel týmito slovami podľa AFP vyvrátiť špekulácie, že ako doteraz najstarší prezident USA by sa o znovuzvolenie po uplynutí prvého funkčného obdobia už uchádzať nechcel. Biden v tejto súvislosti dodal, že vopred si nestanovuje pevné plány, ale "rešpektuje osud". Na otázku, či by si za kandidátku na viceprezidentku vybral znova Harrisovú, povedal, že to "jednoznačne očakáva", keďže si "robí skvelú prácu".

Bidenov predchodca Donald Trump svoje plány na znovuzvolenie ohlásil krátko po tom, ako sa v januári 2017 ujal postu šéfa Bieleho domu, pripomína CNN. Demokrat Joe Biden zložil slávnostnú prísahu 20. januára 2021 vo Washingtone a stal sa tak 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Biden zvíťazil v prezidentských voľbách 3. novembra minulého roka, keď porazil republikánskeho vyzývateľa Donalda Trumpa.