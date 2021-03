Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na oznámenie taliansko-ruskej obchodnej komory.

Komora vo svojom vyhlásení uviedla, že tento krok pripraví pôdu pre vytvorenie prvého závodu na výrobu ruskej vakcíny Sputnik V v Európe.

Podľa odborného magazínu Lancet sa účinnosť ruskej vakcíny blíži k 92 percentám. Zdroj: internet

Výroba vakcíny by sa mala začať v júni. Komora dodala, že do konca roka by sa v Taliansku mohlo vyrobiť desať miliónov dávok Sputniku V.

Spoločnosť Adienne Pharma&Biotech so sídlom vo Švajčiarsku podpísala dohodu o výrobe vakcíny vo svojom výrobnom závode v regióne Lombardsko na severe Talianska, uviedol v rozhovore pre agentúru Bloomberg prezident spoločnosti Antonio Francesco Di Naro.

Sputnik je už realitou v desiatkach krajín sveta. Väčšina štátov EÚ však stále váha. Zdroj: internet

Európska agentúra pre lieky (EMA) spustila proces predbežného hodnotenia vakcíny Sputnik V vo štvrtok. Priebežné hodnotenie bude pokračovať dovtedy, kým nebude k dispozícii dostatok dôkazov pre formálnu žiadosť o povolenie vakcíny Sputnik V na jednotný trh EÚ. Registračné rozhodnutie následne vydáva Európska komisia.

