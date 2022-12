Prefíkané taktiky prezidenta Putina: Mierové rozhovory by mohol využiť na prezbrojenie armády

Ruský prezident Vladimir Putin by prípadné mierové rozhovory s Ukrajinou mohol využiť na doplnenie výzbroje svojej armády pred tým, ako by spustil nový útok. Uviedol to v sobotu britský minister zahraničných vecí James Cleverly, informuje TASR s odvolaním sa na stanicu Sky News.