V dnešnej dobe už takmer všetci používame aplikácie takzvaných rýchlych správ. Odpoveď dostaneme pri dobrom internete do sekundy a nemusíme čakať na poštu či email. Pri "četovaní" si však musíte dávať pozor aj na nástrahy odhalenia vašej súkromnej konverzácie.

Messenger, WhatsApp alebo Viber sú aplikácie, ktoré Slováci používajú na posielanie správ najčastejšie je ich omnoho viac ale práve jedna z tých najobľúbenejších je aplikácia Messenger. Ak sa chcete uistiť, že vaše správy budú skryté pred očami cudzích ľudí, prečítajte si tento jednoduchý návod.

Každá zo spomenutých aplikácií ponúkajú funkciu end-to-end šifrovania, čo znamená, že konverzácia sa prepne do "súkromného režimu" a zo žiadneho iného zariadenia sa nebude dať rozlúštiť bez šifrovacieho kľúču.

Aplikácie používajte opatrne. Zdroj: Profimedia

Pozrite si VIDEO NÁVOD:

Mark Zuckerberg ako výkonný riaditeľ Facebooku, pod ktorý aplikácia spadá, sľuboval, že šifrovanie správ by mala byť už prednastavenou funkciou pri stiahnutí aplikácie. Zatiaľ to však nefunguje, ale to neznamená, že si ju nemôžete zapnúť manuálne. Treba len vedieť, kde hľadať, pretože je dobre ukrytá!

Mark Zuckerber ako výkonný riaditeľ Facebooku, pod ktorý aplikácia spadá sľuboval, že šifrovanie správ by mala byť už prednastavenou funkciou pri stiahnutí aplikácie Zdroj: Facebook/Mark Zuckerberg

Treba zdôrazniť, že vaše prebiehajúce konverzácie sa neprepnú do šifrovaného režimu automaticky, treba napísať človeku novú správu tým spôsobom, ako nájdete vo videu.

Nepodceňujte ochranu súkromia, pretože dnes dostať vírus do mobilu alebo počítača ja naozaj jednoduché. Mnohé aplikácie, ktoré si stiahnete do mobilu, môžu obsahovať víry, ktoré napadnú váš telefón a zneužijú súkromné informácie na rôzne účely.

Nepodceňujte ochranu súkromia, pretože dnes dostať vírus do mobilu alebo počítača ja naozaj jednoduché. Zdroj: Getty Images

Napríklad ich ďalej zdieľajú alebo z konverzácie vytiahnu intímne informácie, s ktorými vás môžu hackeri vydierať. Týmto jednoduchým krokom zabezpečíte, že vaše súkromie bude naozaj chránené.

