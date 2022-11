Od narodenia im svet leží pri nohách. Môžu robiť, čo si zmyslia a vždy ich budú všetci obdivovať. Nie je žiadnym tajomstvom, že celebrity ako Beyoncé či Madonna majú na účtoch obrovské peniaze, no divili by ste sa, ako zarábajú ich deti! Pozrite sa na tých najbohatších "šoubiznisových" potomkov.

Blue Ivy Carter: Najslávnejšie dieťa na svete

Dcéra Beyoncé a rapera Jay-Zho má len 10 rokov, no je veľmi úspešná speváčka a módna ikona. Stihla sa zapísať do Guinnessovej knihy rekordov a ako najmladšia speváčka sa dostala do rebríčka Billboard. Tento úspech jej priniesli vokály v otcovej piesni "Glory".

Blue Ivy, dcérka Beyoncé, je najslávnejšie dieťa sveta. Zdroj: Profimedia.sk

The Time ju vyhlásil za "najslávnejšie dieťa na svete". Výhra ceny Grammy za najlepšie hudobné video jej zabezpečila ďalší zápis do knihy rekordov. Okrem hudby si potrpí aj na módu a vždy nosí značkové oblečenie od tých najlepších návrhárov.

